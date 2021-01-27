В России проходят обыски у жены Навального, адвоката не пускают

В России силовики пришли с обысками к жене оппозиционера Алексея Навального - Юлии Навальной. Силовики пытались выломать двери, а теперь не пускают в квартиру адвоката.

Об этом сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади на странице в Twitter.

По его словам, полицейские не имеют решения суда на проведение обыска в квартире Навальной. Сейчас следственные действия проходят за закрытыми дверями, адвокат не может попасть в помещение.

"К Навальной не допускают адвоката. Двери закрыты, все заклеено, на законные требования адвоката допустить на обыск не реагируют. Нарушение статьи 182 УПК, из чего можно сделать вывод, что это не обыск, а разбой с незаконным проникновением в жилище", - заявил юрист.

Кроме того, об обысках сообщил канал оппозиционера "Навальный Live". В офис канала сегодня также пришли силовики. Полицейских не пускали в помещение канала, поэтому они выломали дверь.

Напомним, сегодня российские полицейские пришли с обысками в квартиру Навального в Москве. Силовики пытались выломать дверь, поскольку их не пускали внутрь.

Как известно, сейчас оппозиционер находится под арестом в московском СИЗО. Его арестовали после возвращения из Германии. В Германии Навальный лечился от последствий отравления, причастными к которому считают российские спецслужбы.