Режим НС в Ізраїлі планують продовжити до 3 січня

Режим надзвичайної ситуації в Ізраїлі планують продовжити до 3 січня. Таке рішення ухвалив уряд країни.

Про це свідчить повідомлення у Facebook глави уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

"У ході телефонного голосування уряд прийняв рішення продовжити дію правил про режим НС на 60 днів (з 5 листопада 2020 року до 3 січня 2021 роки) у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції", - зазначено в повідомленні.

Підкреслюється, що рішення набере чинності після затвердження комісією Кнесету по законодавству.

Нагадаємо, 18 жовтня після місяця локдауну, Ізраїль почав послаблювати карантинні обмеження. Нетаньяху заявив, що в цей раз вихід з карантину буде поступовим.

Як писало РБК-Україна, 25 вересня в Ізраїлі ввели повний карантин для боротьби з другою хвилею коронавірусу. Спочатку його вводили на 2 тижні, але продовжили до 18 жовтня.

Так, у ніч на 16 жовтня в Ізраїлі відновив міжнародне сполучення аеропорт Бен-Гуріон. Ізраїльські авіакомпанії почали поступово відновлювати закордонні рейси.