Режим ЧС в Израиле планируют продлить до 3 января

Режим чрезвычайной ситуации в Израиле планируют продлить до 3 января. Такое решение приняло правительство страны.

Об этом гласит сообщение в Facebook главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.

"В ходе телефонного голосования правительство приняло решение продлить действие правил о режиме ЧС на 60 дней (с 5 ноября 2020 года до 3 января 2021 года) в связи с распространением коронавирусной инфекции", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что решение вступит в силу после утверждения комиссией Кнессета по законодательству.

Напомним, 18 октября после месяца локдауна, Израиль начал ослаблять карантинные ограничения. Нетаньяху заявил, что в этот раз выход из карантина будет постепенным.

Как писало РБК-Украина, 25 сентября в Израиле ввели полный карантин для борьбы со второй волной коронавируса. Изначально его вводили на 2 недели, но продлили до 18 октября.

Так, в ночь на 16 октября в Израиле возобновил международное сообщение аэропорт Бен-Гурион. Израильские авиакомпании начали постепенно возобновлять зарубежные рейсы.