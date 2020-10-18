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Ізраїль почав поступовий вихід з жорсткого карантину

Новость на русском → Ізраїль, Неділя 18 жовтня 2020 19:23
Ізраїль почав поступовий вихід з жорсткого карантину Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У неділю, 18 жовтня, після місяця локдауну, Ізраїль почав послаблювати карантинні обмеження. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що цього разу вихід з карантину буде поступовим.

Про це повідомляє ізраїльське видання Times of Israel.

Відсьогодні ізраїльтяни можуть віддалятися від свого помешкання на понад 1 кілометр, а також відвідувати чужі будинки. Дозволяється проведення зборів з дотриманням обмежень - до 10 осіб в приміщенні та до 20 осіб на відкритому повітрі.

В країні знову зможуть відкритися дитячі садки, а ресторани зможуть подавати страви на винос. Ізраїльтянам також дозволяється відвідувати пляжі та національні парки.

"Цього разу ми вийдемо з (локдауну - ред.) обережно, відповідно до плану, викладеного експертами Міністерства охорони здоров'я. Якщо всі дотримуватимуться правил, я впевнений, що це спрацює", - наголосив Нетаньяху.

Нагадаємо, 25 вересня в Ізраїлі ввели повний карантин для боротьби з другою хвилею коронавірусу. Спочатку локдаун мав тривати 2 тижні, але його продовжили до 18 жовтня.

Як писало РБК-Україна, у ніч на 16 жовтня в Ізраїлі відновив міжнародне сполучення аеропорт Бен-Гуріон. Ізраїльські авіакомпанії почали поступово відновлювати зарубіжні рейси.

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