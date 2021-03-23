Ракети сядуть на Марсі до 2030 року. Маск зробив заяву

Компанія Ілона Маска SpaceX збирається посадити свої ракети Starship на поверхню Марса задовго до 2030 року. Також Маск має намір "звозити" японського мільярдера Юсаку Маезаву до Місяця на Starship у 2023 році.
Про це повідомляє Reuters.
У лютому ця приватна космічна компанія зібрала близько 850 мільйонів доларів власного капіталу, і планує розвивати проєкт попри те, що прототип її ракети Starship вибухнув під час спроби посадки після випробувального запуску.
"SpaceX приземлить свої ракети "Зоряний корабель" на Марс задовго до 2030 року", - повідомив Маск.
Нагадаємо, 3 березня SpaceX провела запуск десятого прототипу корабля Starship для польоту на Марс.
РБК-Україна писало, що після випробування Маск похвалив команду SpaceX за "відмінну роботу" і заявив, що одного разу польоти на Starship "стануть звичайною справою".
Очікується, що розроблений компанією Ілона Маска корабель Starship буде призначений для польотів на Марс і Місяць. Він розрахований на 100 астронавтів.