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У Путіна різко відреагували на можливі санкції США проти "Північного потоку-2"

Автор: Анастасія Рокитна

У Кремлі сподіваються, що США не будуть вводити санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Вони сподіваються, що візьме гору "здорове бачення ситуації".

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає видання "Ведомости".

Так він прокоментував публікацію Bloomberg про намір адміністрації президента Джо Байдена представити Конгресу доповідь про додаткові санкції щодо газопроводу "Північний потік-2".

"Ми ще не знаємо, про які санкції насправді писав Bloomberg та інші. Ми все-таки сподіваємося, що здорове бачення ситуації запанує у наших співрозмовників і ми не будемо далі йти по дорозі цього санкційного тиску, який насправді вже неодноразово продемонстрував свою неефективність", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, видання Bloomberg писало, що США представлять доповідь про нові додаткові санкції щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Доповідь буде представлена вже в п'ятницю, 19 лютого.

Зазначимо, в Сенаті США закликали нового президента Джо Байдена ввести санкції проти "Північного потоку-2".

Зокрема, в Держдепі США заявляли, що "Північний потік-2" підриває трансатлантичну безпеку, а його реалізація також підсилює вплив Росії на союзників США.

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