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США представлять нові санкції проти "Північного потоку-2", - Bloomberg

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 19 лютого 2021 06:20
США представлять нові санкції проти "Північного потоку-2", - Bloomberg Фото: газопровід "Північний потік-2" (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Влада Сполучених Штатів опублікує доповідь про нові додаткові санкції щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Доповідь буде представлена вже в п'ятницю, 19 лютого.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.

Очікується, що нові санкції торкнуться невелику кількість пов'язаних з Росією організацій.

При цьому США мають намір утриматися від введення санкцій проти німецьких підприємств, пов'язаних з газопроводом, зазначено в повідомленні.

Джерела пояснили подібне прагнення бажанням американської адміністрації зупинити будівництво "Північного потоку-2", не викликаючи антагонізму у Німеччині.

Раніше група членів американського Конгресу США звернулася до держсекретаря Ентоні Блінкена з вимогою надати відомості про плани з введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

Конгресмени впевнені, що завершення будівництва Nord Stream 2 дозволить режиму Путіна використовувати російські енергетичні ресурси як зброю, щоб чинити політичний тиск по всій Європі.

Нагадаємо, США ведуть переговори з Німеччиною щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Раніше в Держдепі США заявляли, що "Північний потік-2" підриває трансатлантичну безпеку, а його реалізація також посилює вплив Росії на союзників Америки.

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