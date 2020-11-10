ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Процесс передачи власти в США уже не остановить, - Байден

Новина українською → Вашингтон, Вторник 10 ноября 2020 22:26
Процесс передачи власти в США уже не остановить, - Байден Фото: Джо Байден (flickr.com tabor roeder)
Автор: Дмитрий Левицкий

Бывший вице-президент США Джо Байден, который, по предварительным результатам голосования, победил на президентских выборах, заявил о необратимости процесса передачи власти. По словам демократа переходный период уже начался.

Об этом Байден сказал во время пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

Он подчеркнул, что процесс передачи власти в США после выборов уже не остановить.

"Мы находимся в начале переходного периода, который идет полным ходом. Нас уже ничего не остановит", - заверил Байден.

Напомним, в США создали консультативный переходный совет из представителей трех последних администраций Белого дома. Совет уже призвал действующего президента США Дональда Трампа готовиться к процессу передачи власти Джо Байдену.

Как известно, Байден заявил об избрании себя президентом США 7 ноября, после объявления предварительных результатов голосования. Однако Трамп пока не планирует признавать свое поражение и готов подавать в суд.

Добавим, зять Трампа и его ближайший помощник Джаред Кушнер предложил действующему президенту США все же признать поражение на выборах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Джозеф Байден Дональд Трамп Выборы в США
NEWS
Только две партии проходят во все облсоветы, одна - в советы облцентров
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Только две партии проходят во все облсоветы, одна - в советы облцентров
DAILY
Выборы без победителя: кто взял власть в регионах Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Выборы без победителя: кто взял власть в регионах Украины