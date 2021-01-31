Протести в Росії через Навального: що відомо

Другі вихідні поспіль в РФ проходять мітинги на підтримку Олексія Навального. Після масових затримань і розгонів минулої суботи, 31 січня учасники протестів знову збираються на всеросійську акцію з вимогою звільнити арештованого опозиціонера. Всі подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Мітинг за Навального в Москві

Чергова акція "Свободу Навальному!" запланована на 12:00 у неділю, 31 січня. Місце збору учасників в Москві - територія між Луб'янською і Старою площею, де розташовані будівлі ФСБ і Адміністрації президента РФ.

Потім планується хода вулицями столиці. Її маршрут буде координуватися вже під час акції.

В "Штабі Навального" закликали людей виходити на вулиці "за свободу Олексія Навального і за Росію без Путіна", а також нагадали, що ст. 31 Конституції РФ дає громадянам право висловити свою думку масово, мирно і без зброї.

Протести анонсовані в містах РФ

Минулої суботи мітинги охопили близько 200 міст країни від Сахаліну до Калінінграда. На 31 січня команда опозиціонера оголосила про організацію протестів як мінімум у 90 містах. Всі вони почнуться опівдні за місцевим часом.

Першими вийдуть на акції за Навального жителі східних регіонів. У Владивостоку протестуючі зберуться на Центральній площі, в Хабаровську - хода пройде центральними вулицями до площі Леніна.

У Санкт-Петербурзі мітинг стартує о 12:00 на початку Невського проспекту і мирною ходою пройде до Смольного.

Обшуки і затримання напередодні мітингів

27 січня правоохоронці провели близько 20 обшуків у прихильників і близьких Олексія Навального. Зокрема, в квартирах його дружини Юлії, брата Олега, юриста Фонду Боротьби з корупцією Любові Соболь, батьків головного редактора "Медіазони" Сергія Смирнова, за адресою матері учасниці Pussy Riot Марії Альохіної. Після чого Олег Навальний, Марія Альохіна та Любов Соболь були затримані на 48 годин.

Також обшуки пройшли в квартирах Кіри Ярмиш (прес-секретар Навального), Георгія Албурова (заступник керівника відділу розслідувань Фонду боротьби з корупцією), глави "Штабу Навального" в Москві Олега Степанова. При цьому всі вони раніше були затримані за участь в мітингу 23 січня і для слідчих дій були спеціально доставлені із спецприймальника.

Більшість з проведених обшуків пов'язано зі звинуваченням у порушенні санітарних норм під час акцій в минулі вихідні. В рамках оперативних заходів вилучалися електронна техніка, комп'ютери, жорсткі диски.

Поліція попередила про кримінальну відповідальність за участь в акціях

Правоохоронці застерегли організаторів і учасників протестів 31 січня про кримінальну відповідальність і попередили про незаконність заходів.

Згідно з повідомленням прес-служби МВС по Москві, заклики і участь в несанкціонованих акціях будуть розцінюватися як загроза громадському порядку. Також в поліції додали, що за участь в подібних заходах передбачено покарання відповідно до закону.

Як пройшли мітинги в РФ 23 січня

Минулої суботи на протести вийшли жителі 196 міст Росії. Наймасовішою стала акція на підтримку Навального в Москві. Вона зібрала близько 40 тисяч учасників. Протести в столиці завершилися увечері біля будівлі СІЗО "Матроська тиша", де знаходиться Олексій Навальний.

Мітинги супроводжувалися розгонами і сутичками з силовиками. Більше 40 учасників отримали травми. Всього було затримано майже 4 тисячі осіб, з них 300 - неповнолітні. Дружина опозиціонера Юлія також була затримана на кілька годин. Відносно демонстрантів порушено 20 кримінальних справ, в основному, за звинуваченням у застосуванні насильства проти силовиків.

Представники влади назвали акції незаконними, оскільки про них не повідомили в установленому порядку.

За кордоном акції за Навального пройшли в 70 містах. Так, в Берліні зібралося близько 3 тисяч демонстрантів. У Києві мітинг відбувся біля посольства РФ.

У чому звинувачують Олексія Навального

Навального затримали в московському аеропорту 17 січня після повернення з Німеччини, а наступного дня рішенням суду опозиціонера заарештували на 30 діб.

Протягом декількох місяців Олексій Навальний лікувався в Берліні від наслідків отруєння, причетними до якого він сам назвав спецслужби РФ. У цей час на території Росії його оголосили в розшук у зв'язку з "неодноразовими порушенням зобов'язань умовного терміну" по так званій справі "Ів Роше".

У 2014 році суд звинуватив Олексія Навального і його брата Олега в шахрайстві. Як встановило слідство, компанія Навальних "Головна передплатна агенція" в 2008-2011 надавала "Ів Роше Схід" послуги за завищеними цінами, через що їй було завдано збитків в 55 млн рублів.

Олексія Навального засудили до 3,5 років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном 5 років. Пізніше суд продовжив випробувальний термін до 30 грудня 2020 року.

На даний момент Федеральна служба виконання покарань наполягає на заміні умовного терміну реальним. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом, Навальний може отримати ще 2,5 роки тюремного ув'язнення. Суд призначено на 2 лютого.

Крім того, ще 10 років колонії опозиціонеру можуть дати по іншій справі, яка зараз розслідується. За інформацією ЗМІ, це справа про шахрайство з пожертвами "Фонду боротьби з корупцією".