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У Єревані почалися сутички протестувальників з поліцією

Новость на русском → Єреван, Середа 11 листопада 2020 11:37
У Єревані почалися сутички протестувальників з поліцією Фото: протест в Армении (telegram me SputnikArmenia)
Автор: Анастасия Рокитна

У центрі Єревана (Вірменія) почалися сутички опозиціонерів з поліцією. Силовики затримали лідерів мітингу.

Про це повідомляє агентство "Новини Вірменії".

Прибуло підкріплення для поліції - внутрішні війська. Силовики оточили площу Свободи. Кількість протестуючих також збільшується.

Тим часом, учасники акції вигукують "Нікол, йди!", А поліцейські продовжують піддавати громадян приводу.

Серед затриманих представники Республіканської партії Едуард Шармазанов, Ваграм Багдасарян, Вардан Айвазян, Гегам Петросян, Айк Маміджанян, Карині Ачемян, Гегам Петросян, представники партії "Вітчизна" Арсен Бабаян, Вардан Восканян.

Люди протестують проти укладання тристоронньої заяви щодо Карабаху. Глави Росії, Вірменії та Азербайджану Володимир Путін, Нікол Пашинян і Ільхам Алієв прийняли спільну заяву про припинення вогню в Карабасі.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян пояснив, що підписав угоду щодо Карабаху, щоб уникнути військового колапсу.

Він також заявив, що підписав "важке для свого народу рішення" щодо закінчення війни в Нагірному Карабасі.

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