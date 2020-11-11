ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Для уникнення колапсу: Пашинян пояснив підписання угоди по Карабаху

Новость на русском → Нагірний Карабах, Середа 11 листопада 2020 08:53
Для уникнення колапсу: Пашинян пояснив підписання угоди по Карабаху Фото: Нікол Пашинян (facebook.com/tv360)
Автор: Анастасия Рокитна

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян пояснив, що підписав угоду по Карабаху, щоб уникнути військового колапсу. Угода по Карабаху дозволила зберегти те, що невизнана республіка могла не втримати.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

Զրույց քաղաքացու հետ. իմ ամենամեծ մեղքը։

Posted by Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան on Tuesday, November 10, 2020

За його словами, могли впасти великі міста.

"Якщо б тривали бойові дії, то була дуже велика ймовірність, що впали б Степанакерт, Мартуни, Аскеран. Згодом тисячі наших солдатів могли б опинитися в оточенні, тобто стався б колапс. Ми були змушені підписати цю угоду", - зазначив він.

За його словами, Генштаб доповідав про проблеми з ресурсами, політичне керівництво Арцаха розділяло цю позицію.

Раніше Пашинян пояснив угоду про перемир'я тим, що у Вірменії були проблеми з мобілізацією резерву.

Він також заявив, що підписав "важке для свого народу рішення" щодо закінчення війни в Нагірному Карабасі.

Детальніше про ситуацію в регіоні читайте в матеріалі РБК-Україна "Примус до миру. Чим закінчилася війна у Нагірному Карабасі".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Армения Азербайджан Нікол Пашинян
NEWS
Тільки дві партії проходять у всі облради, одна - в ради облцентрів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Тільки дві партії проходять у всі облради, одна - в ради облцентрів
DAILY
До останньої краплі: як Україна і Росія "борються" за кримську воду
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна До останньої краплі: як Україна і Росія "борються" за кримську воду