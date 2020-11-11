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Протесты в Ереване: задержали уже около 130 человек

Новина українською → Ереван, Среда 11 ноября 2020 13:33
Протесты в Ереване: задержали уже около 130 человек Фото: задержания в Ереване (twitter.com JahangirYoussif)
Автор: Юлия Струк

В ходе протестов в центре Еревана задержали 129 человек. В столице Армении сегодня проходит митинг оппозиции.

Об этом рассказал представитель пресс-службы полиции Армении, пишет издание apa.az.

Так, участники митинга на площади Свободы в Ереване требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения по завершению войны в Нагорном Карабахе.

Отметим, также начались стычки оппозиционеров с полицией. Силовики задержали лидеров митинга.

Прибыло подкрепление для полиции - внутренние войска. Силовики оцепили площадь Свободы. Количество протестующих также увеличивается. Участники акции выкрикивают "Никол, уходи!".

Как писало РБК-Украина, Пашинян ранее объяснил, что подписал соглашение по Карабаху, чтобы избежать военного коллапса.

Подробнее о ситуации в регионе читайте в материале РБК-Украина "Принуждение к миру. Чем закончилась война в Нагорном Карабахе".

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