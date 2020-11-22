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На протестах у Білорусі затримали вже понад 170 осіб

Автор: Юлія Струк

За даними правозахисного центру "Весна" на акціях протесту в Білорусі затримали понад 170 людей. Найбільше активістів затримали в Мінську.

Про це повідомляє сайт правозахисників.

У списках "Весни" зараз вже 177 осіб. Зазначено, що відпустили чотирьох протестувальників.

Найбільше затримань було в Мінську, але проводилися вони і в Новополоцьку, Заславлі, Пінську, Ляховичах, селищі Боровляни під Мінськом.

Відзначимо, 22 листопада в Мінську і деяких інших містах Білорусі пройшли локальні акції протесту. Зараз вони в основному завершилися. Силовики не давали протестувальникам зібратися в великі колони, проводили затримання, застосовували спецзасоби.

До Мінська направили військову техніку, а центральні площі обгородили. Через протести в столиці закривали понад 10 станцій метро, ​​мобільний інтернет працював з перебоями.

Нагадаємо, раніше було відомо про 40 затриманих протестувальників.

Як писало РБК-Україна, в ході протестів у Мінську силовики застосували спецзасоби проти демонстрантів у районі Кам'яної Горки. Очевидці також повідомляли про затримання учасників протесту.

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