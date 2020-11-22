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Протести в Мінську: силовики затримали майже 40 учасників

Новость на русском → Мінськ, Неділя 22 листопада 2020 14:16
Протести в Мінську: силовики затримали майже 40 учасників Фото: силовики в Мінську (tut.by)
Автор: Юлія Струк

У ході протестів у столиці Білорусі Мінську силовики затримали майже 40 учасників. Також затримання відбулися у Новополоцьку і Заславлі.

Про це свідчить інформація правозахисного центру "Вясна".

Відзначається, що затримання пройшли в основному в Мінську. Спочатку затримали 40 громадян, але двох людей уже відпустили.

У Новополоцьку і Заславлі затримали по одному протестуючому.

Нагадаємо, у ході протестів у Мінську силовики застосували спецзасоби проти демонстрантів. Інцидент стався у районі Кам'яної Горки. Очевидці також повідомляли про затримання учасників протесту.

"Радыё Свабода" опублікувало відповідне відео. На ньому чутні вибухи і видно дим, як від світлошумових гранат.

Як писало РБК-Україна, раніше не визнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагав навести порядок у Мінську. Таку заяву він зробив на тлі організації імпровізованих меморіалів загиблим Олександру Тарайковскому і Роману Бондаренку.

Так, увечері 12 листопада в Мінську помер Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі люди в масках викрали з так званої "Площі Змін".

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