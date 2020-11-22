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Протести в Мінську: силовики застосували спецзасоби проти демонстрантів

Новость на русском → Мінськ, Неділя 22 листопада 2020 13:02
Протести в Мінську: силовики застосували спецзасоби проти демонстрантів Фото: силовики в Білорусі (news.tut.by)
Автор: Юлія Струк

У ході протестів у Мінську силовики застосували спецзасоби проти демонстрантів. Інцидент стався у районі Кам'яної Горки.

Про це повідомляє білоруський портал tut.by.

"У районі Кам'яної Горки проти демонстрантів застосували спецзасоби", - пише видання.

"Радыё Свабода" опублікувало відповідне відео. На ньому чутні вибухи і видно дим, як від світлошумових гранат.

За словами очевидців, є затримані.

Правоохоронці поки не коментують те, що відбувається.

Нагадаємо, раніше не визнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зажадав навести порядок у Мінську. Таку заяву він зробив на тлі організації імпровізованих меморіалів загиблим Олександру Тарайковському і Роману Бондаренку.

Як писало РБК-Україна, увечері 12 листопада в Мінську помер Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі люди в масках викрали з так званої "Площі Змін", а через кілька годин 31-річний чоловік з важкими травмами був доставлений у лікарню.

Так, 20 листопада сім країн-партнерів ЄС, поміж яких і Україна, ввели санкції проти чинної влади Білорусі через "фальсифікацію виборів і порушення прав людини".

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