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Президента Молдови хочуть позбавити повноважень, Санду скликає протест

Автор: Дмитро Левицький

Обраний президент Молдови Майя Санду заявила про спробу парламенту країни захопити владу. Вона закликала громадян Молдови вийти на акції протесту.

Про це йшлося на брифінгу Санду в Кишиневі, який транслювався у Facebook.

Депутати соціалістичної партії запропонували парламенту вивести Службу інформації та безпеки з-під підпорядкування президента Молдови. Відповідний законопроект вже внесли в молдовський парламент.

"Цей законопроект - це антидемократичне зловживання політика, який програв вибори президента. Це спроба захоплення влади. Ми оскаржимо ці зловживання у Конституційному суді та просимо допомоги народу", - заявила Санду.

Вона додала, що таким чином правляча партія намагається завадити їй "почати наводити порядок в країні".

"Так вони хочуть скасувати результати виборів. Я закликаю вас вийти та захистити свій голос", - наголосила майбутній президент.

Нагадаємо, до цього Санду виступала за відставку чинного уряду Молдови та проведення дострокових парламентських виборів. Санду оголосила боротьбу з корупцією в країні.

Як писало РБК-Україна, інавгурація Санду має відбутися наприкінці грудня 2020 року.

Однак Конституційний суд Молдови досі не визнав результати виборів президента через судові тяганини.

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Новини України МолдоваМая Санду