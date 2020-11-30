Санду виступила за відставку уряду і дострокові вибори в Молдові

Обраний президент Молдови Майя Санду виступає за відставку чинного уряду. Вона також підтримує ідею дострокових парламентських виборів.

Про це вона заявила на великій прес-конференції, передає newsmaker.md.

За її словами, громадяни Молдови на виборах проголосували не лише проти чинного президента Ігоря Додона, але й проти його уряду.

"Цей уряд має піти", - заявила Санду.

Вона також нагадала, що в свій час її уряд відправили у відставку, тому що "парламентська більшість злякалася реформи юстиції".

"Ці вибори дали нам мандат на боротьбу з корупцією. Нам потрібні дострокові вибори, щоб ми очистили парламент і відправили у відставку уряд", - додала Санду.

Нагадаємо, раніше Санду заявила, що буде домагатися виведення Оперативної групи російських військ з невизнаного Придністров'я. МЗС Росії вже розцінив цю заяву як підрив "миротворчих зусиль".

Вона також повідомила, що в перші дні після інавгурації відвідає Україну та зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.