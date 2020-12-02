Президента Молдовы хотят лишить полномочий, Санду созывает протест

Избранный президент Молдовы Майя Санду заявила о попытке парламента страны захватить власть. Она призвала граждан Молдовы выйти на акции протеста.

Об этом шла речь на брифинге Санду в Кишиневе, который транслировался в Facebook.

Депутаты социалистической партии предложили парламенту вывести Службу информации и безопасности из-под подчинения президента Молдовы. Соответствующий законопроект уже внесли в молдавский парламент.

"Этот законопроект - это антидемократическое злоупотребление политика, который проиграл выборы президента. Это попытка захвата власти. Мы обжалуем эти злоупотребления в Конституционном суде и просим помощи народа", - заявила Санду.

Она добавила, что таким образом правящая партия пытается помешать ей "начать наводить порядок в стране".

"Так они хотят отменить результаты выборов. Я призываю вас выйти и защитить свой голос", - отметила будущий президент.

Напомним, до этого Санду выступала за отставку действующего правительства Молдовы и проведение досрочных парламентских выборов. Санду объявила борьбу с коррупцией в стране.

Как писало РБК-Украина, инаугурация Санду должна состояться в конце декабря 2020 года.

Однако Конституционный суд Молдовы до сих пор не признал результаты выборов президента из-за судебных тяжб.