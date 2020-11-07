Майже президент США. Що відомо про Джо Байдена

Після того, як провідні американські ЗМІ зарахували перемогу демократа Джо Байдена в штаті Пенсільванія, він зібрав достатню кількість голосів вибірників, щоб стати 46-им президентом США.

Втім, до офіційного оголошення підсумків виборів ще досить далеко, а чинний президент Дональд Трамп здаватися не збирається. Однак, у мірі підрахунку голосів в різних штатах перевага Байдена тільки зростає. Що відомо про людину, яка з високою ймовірністю незабаром очолить США - в матеріалі РБК-Україна.

Якщо Джо Байдену вдасться відстояти свою перемогу на виборах, він стане першим за останні 28 років кандидатом, якому вдалося перемогти чинного главу держави. В останній раз це вийшло у Білла Клінтона, який переміг на виборах-1992 тодішнього президента Джорджа Буша-старшого.

У будь-якому випадку, 74 з гаком мільйона голосів, поданих за Байдена – це абсолютний рекорд підтримки з боку американських виборців на виборах президента.

При цьому стати президентом Байдену вдалося лише з третьої спроби, попередні були в 1988 і 2008 роках, тоді політик достроково знімався з виборів. Нинішній похід у президенти також почався для нього проблематично. На першому кокусі Демократичної партії в Айові Байден посів лише четверте місце, потім зазнав ще пару невдач, однак незабаром зміг стати упевненим лідером демократичних праймеріз.

Байден стане найстарішим президентом США, що вступили на цю посаду – 20 листопада йому виповниться 78 років. При цьому він, безумовно, один з найбільш досвідчених чинних американських політиків. На посаді сенатора від штату Делавер він пробув 36 років, з 1973 по 2009 роки. Примітно, що сенатором Байден став у 30-річному віці – це мінімальний вік для зайняття цієї посади. Жителі Делавера незмінно переобирали Байдена сенатором аж до його обрання віце-президентом США у 2008 році, в парі з президентом Бараком Обамою.

Працюючи в Сенаті, Байден у різний час очолював судовий і міжнародний комітети. На останній посаді підтримував американські військові операції в Іраку і Афганістані, проте згодом став прихильником скорочення американської участі в обох конфліктах.

На посаді віце-президента США Байден досить активно займався зовнішньою політикою, у тому числі вважався куратором "українського напрямку" в адміністрації Обами після Революції гідності в 2014 році. Його син Хантер Байден увійшов до ради директорів української газодобувної компанії Burisma.

Джо Байден згодом визнав, що вимагав від української влади звільнення генерального прокурора Віктора Шокіна в 2016 році. У зв'язку з цим Дональд Трамп вимагав від українського президента Володимира Зеленського почати розслідування стосовно сім'ї Байденів, що в підсумку призвело його до невдалої спроби імпічменту.

У свій час Байден був активним прихильником "перезавантаження" відносин з Кремлем, але під час нинішньої кампанії декларував жорстку позицію щодо Росії, називаючи її найбільшою загрозою для безпеки США.

На новій посаді Байден стане лише другим в історії США президентом-католиком після Джона Кеннеді. А Камала Харріс, яка обійме посаду віце-президента при Байдені – перша жінка на цій посаді.

В матеріалі РБК-Україна "Капітан Америки. Хто виграє на виборах президента США" ви можете прочитати про складності американських виборів, що відбулися.