Почти президент США. Что известно о Джо Байдене

После того, как ведущие американские СМИ засчитали победу демократа Джо Байдена в штате Пенсильвания, он собрал достаточное количество голосов выборщиков, чтобы стать 46-ым президентом США.

Впрочем, до официального объявления итогов выборов еще довольно далеко, а действующий президент Дональд Трамп сдаваться не собирается. Однако, по мере подсчета голосов в различных штатах перевес Байдена только возрастает. Что известно о человеке, который с высокой долей вероятности вскоре возглавит США - в материале РБК-Украина.

Если Джо Байдену удастся отстоять свою победу на выборах, он станет первым за последние 28 лет кандидатом, которому удалось победить действующего главу государства. В последний раз это получилось у Билла Клинтона, победившего на выборах-1992 тогдашнего президента Джорджа Буша-старшего.

В любом случае, 74 с лишним миллиона голосов, поданных за Байдена – это абсолютный рекорд поддержки со стороны американских избирателей на выборах президента.

При этом стать президентом Байдену удалось лишь с третьей попытки, предыдущие были в 1988 и 2008 годах, тогда политик досрочно снимался с выборов. Нынешний поход в президенты также начался для него проблематично. На первом кокусе Демократической партии в Айове Байден занял только четвертое место, затем потерпел еще пару неудач, однако вскоре смог стать уверенным лидером демократических праймериз.

Байден станет старейшим президентом США, вступившим на этот пост – 20 ноября ему исполнится 78 лет. При этом он, безусловно, один из самых опытных действующих американских политиков. На посту сенатора от штата Делавэр он пробыл 36 лет, с 1973 по 2009 годы. Примечательно, что сенатором Байден стал в 30-летнем возрасте – это минимальный возраст для занятия этой должности. Жители Делавэра неизменно переизбирали Байдена сенатором вплоть до его избрания вице-президентом США в 2008 году, в паре с президентом Бараком Обамой.

Работая в Сенате, Байден в разное время возглавлял судебный и международный комитеты. На последней должности поддерживал американские военные операции в Ираке и Афганистане, однако впоследствии стал сторонником сокращения американского участия в обоих конфликтах.

На посту вице-президента США Байден довольно активно занимался внешней политикой, в том числе, считался куратором "украинского направления" в администрации Обамы после Революции достоинства в 2014 году. Его сын Хантер Байден вошел в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma.

Джо Байден впоследствии признал, что требовал от украинской власти увольнения генерального прокурора Виктора Шокина в 2016 году. В связи с этим Дональд Трамп требовал от украинского президента Владимира Зеленского начать расследование в отношении семьи Байденов, что в итоге привело его к неудачной попытке импичмента.

В свое время Байден был активным сторонником "перезагрузки" отношений с Кремлем, но во время нынешней кампании декларировал жесткую позицию в отношении России, называя ее самой большой угрозой для безопасности США.

На новом посту Байден станет лишь вторым в истории США президентом-католиком после Джона Кеннеди. А Камала Харрис, которая займет должность вице-президента при Байдене – первая женщина на этом посту.

В материале РБК-Украина "Капитан Америки. Кто выиграет на выборах президента США" вы можете прочитать о сложности прошедших американских выборов.