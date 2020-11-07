Байден перемагає на виборах в США, - CNN

Представник Демократичної партії та колишній віце-президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден здобув перемогу на виборах президента США. Він отримав 273 голоси виборників.

Про це повідомляє CNN.

Демократ отримав понад 270 голосів виборників, які потрібні для перемоги на президентських виборах. У чинного президента США Дональда Трампа - 213 голосів.

Про перемогу Байдена повідомляє й інформагентство Associated Press. За його даними, лідер демократів перемагає з результатом 284 голоси вибірників. Трамп же отримав 214.

Крім того, NBC і Edison Research також віддають перемогу главі Демократичної партії після підрахунку голосів у Пенсільванії. Оголосив про перемогу Байдена і телеканал Fox News.

Зазначимо, голосування на всезагальних виборах в США відбулося 3 листопада. Понад 100 мільйонів американців проголосували на виборах достроково через пандемію коронавірусу. Оскільки частина виборців голосувала поштою, то підрахунок результатів триває довше, ніж зазвичай.

Нагадаємо, розрив між Трампом та Байденом був мінімальним.

Крім того, джерела в оточені президента США говорять, що Трамп не планує визнавати поразку на виборах, поки не вичерпає всі юридичні інструменти.