ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Байден перемагає на виборах в США, - CNN

Новость на русском → Вашингтон, Субота 07 листопада 2020 18:37
Байден перемагає на виборах в США, - CNN Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Україна

Представник Демократичної партії та колишній віце-президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден здобув перемогу на виборах президента США. Він отримав 273 голоси виборників.

Про це повідомляє CNN.

Байден перемагає на виборах в США, - CNN

Демократ отримав понад 270 голосів виборників, які потрібні для перемоги на президентських виборах. У чинного президента США Дональда Трампа - 213 голосів.

Про перемогу Байдена повідомляє й інформагентство Associated Press. За його даними, лідер демократів перемагає з результатом 284 голоси вибірників. Трамп же отримав 214.

Байден перемагає на виборах в США, - CNN

Крім того, NBC і Edison Research також віддають перемогу главі Демократичної партії після підрахунку голосів у Пенсільванії. Оголосив про перемогу Байдена і телеканал Fox News.

Зазначимо, голосування на всезагальних виборах в США відбулося 3 листопада. Понад 100 мільйонів американців проголосували на виборах достроково через пандемію коронавірусу. Оскільки частина виборців голосувала поштою, то підрахунок результатів триває довше, ніж зазвичай.

Нагадаємо, розрив між Трампом та Байденом був мінімальним.

Крім того, джерела в оточені президента США говорять, що Трамп не планує визнавати поразку на виборах, поки не вичерпає всі юридичні інструменти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Джозеф Байден Дональд Трамп Вибори в США
NEWS
Вибори в США: Трамп заявив про фальсифікації у Пенсільванії
Юлія Струкпарламентський редактор Вибори в США: Трамп заявив про фальсифікації у Пенсільванії
DAILY
Боротьба за голоси: якими порушеннями запам'яталися місцеві вибори
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Боротьба за голоси: якими порушеннями запам'яталися місцеві вибори