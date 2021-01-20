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Президент №46. Байден ухвалив перші рішення на посаді

Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден після інавгурації ухвалив перші рішення. Він підписав перші три документи на посаді президента.

Про це повідомляє телеканал ABC News.

Нагадаємо, сьогодні Джо Байден офіційно став 46-м президентом США. РБК-Україна розповідало, що планує робити новий президент США у перший день на посаді.

Зазначимо, в середині грудня Байден представив майбутніх членів своєї адміністрації. Однак тоді ще залишалося вільним місце генерального прокурора.

Як писало РБК-Україна, з кандидатом в генеральні прокурори США Байден визначився вже в січні. Очільником Мін'юсту США може стати суддя Апеляційного суду США по округу Колумбія.

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