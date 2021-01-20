Байден - новий президент США: що далі

У середу, 20 січня, Джо Байден офіційно став 46-м президентом Сполучених Штатів Америки. Якими будуть його перші кроки на посаді президента - в матеріалі РБК-Україна.

Підписання перших указів

Очікується, що у перші години свого президентства Байден видасть 17 указів, спрямованих на руйнування спадщини його попередника - Дональда Трампа. Його укази стосуватимуться пандемії коронавірусу, клімату та питання імігрантів.

Зокрема, Байден скасує заборону на в'їзд в США з мусульманських країн, зупинить будівництво стіни на кордоні з Мексикою, поверне США в Всесвітню організацію охорони здоров'я та приєднає Америку до Паризької кліматичної угоди. Також 46-й президент планує запустити ініціативу "100 днів у масках" та створити посаду відповідального за боротьбу з коронавірусом.

Крім того, планується заморозка суперечливого нафтопроводу Keystone XL та перегляд понад 100 рішень, вимога від держчиновників підписувати декларацію з обіцянкою не діяти у власних інтересах та ще ряд указів щодо допомоги іммігрантам та боротьби з дискримінацією.

Фото: Джо Байден (GettyImages)

Світ вітає нового президента США

Президент України Володимир Зеленський одним із перших привітав Байдена з входженням на посаду 46-го президента США. Український лідер запросив Байдена відвідати Україну.

Також нового президента США привітали прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, президент Франції Еммануель Макрон, гендиректор ВООЗ Тедрос Габреісус, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, президент Ради Європи Шарль Мішель, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Єнс Столтенберг та ще багато світових лідерів.

"З нетерпінням чекаю можливості працювати з ним і з його новою адміністрацією, зміцнюючи партнерство між нашими країнами та працюючи над нашими спільними пріоритетами", - заявив сьогодні британський прем'єр.

Що робитиме перша жінка віце-президент США

У перший день на посаді віце-президента США Камала Харріс приведе до присяги трьох сенаторів: Алекса Паділья, що замінить її в кріслі сенатора та Рафаеля Уорнока і Джона Оссоффа, які перемогли у Джорджії.

Після цього кількість представників демократів та республіканців в Сенаті зрівняється, але голос Камали Харріс дасть більшість Демократичній партії.

Фото: Камала Харріс (GettyImages)

Перший брифінг після інавгурації

Близько 19:00 за місцевим часом (2:00 ночі 21 січня за Києвом) в Білому домі відбудеться перший брифінг прес-секретаря 46-го президента Дженіфер Псакі. Прес-конференція Псакі буде транслюватися в прямому ефірі.

Нагадаємо, після своєї інавгурації Байден виступив з промовою. РБК-Україна зібрало основні заяви нового президента США.