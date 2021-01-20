Президент №46. Байден принял первые решения на посту

Президент США Джо Байден после инаугурации принял первые решения. Он подписал первые три документа на посту президента.

Об этом сообщает телеканал ABC News.

После принятия присяги президента, Байден подписал три документа, находясь в президентской комнате в Капитолии.

Байден подписал провозглашение Дня инаугурации, номинации на должности в правительстве и номинации на другие должности.

Напомним, сегодня Джо Байден официально стал 46-м президентом США. РБК-Украина рассказывало, что планирует делать новый президент США в первый день в должности.

Отметим, в середине декабря Байден представил будущих членов своей администрации. Однако тогда еще оставалось свободным место генерального прокурора.

Как писало РБК-Украина, с кандидатом в генеральные прокуроры США Байден определился уже в январе. Главой Минюста США может стать судья Апелляционного суда США по округу Колумбия.