Позиція Ердогана по Криму мені не цікава, - Путін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не особливо цікавиться висловлюваннями президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана щодо анексії Криму. Але визнав послідовність позиції турецького лідера.

Про це Путін заявив під час дискусійного форуму.

Він підкреслив, що незважаючи на широке співробітництво Росії і Туреччини з різних питань, у країн є багато не співпадаючих точок зору. В тому числі і щодо ситуації в Нагірному Карабасі.

"Прагнення Ердогана з приводу Криму я не знаю. Мені це не цікаво, тому що інтереси Росії надійно захищені. Думаю, що й інші наші партнери це розуміють і віддають собі в цьому звіт. Ну і що, що Туреччина не визнає Крим російським? У нас далеко не все збігається. Як і в питанні ситуації на Закавказзі, наприклад", - заявив Путін.

Також президент Росії знову висловився щодо позиції Європи і США, які, як і Туреччина, вважають, що Крим анексований в України.

"Ми знаємо позицію Європи і США, вони начебто всі демократи такі записні. А те що був проведений референдум народом Криму, це у вищій мірі прояв демократії. Те, що люди прийшли і проголосували - це нікого не цікавить. Вводять ось санкції проти кримчан. Якщо це анексія - вони жертви? За що проти них вводять санкції? А якщо вони проголосували - то це прояв демократії. Вводять санкції за демократію? Маячня. Але це відбувається", - підкреслив Путін.

Нагадаємо, Ердоган під час зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що Туреччина не визнавала і не визнає незаконну анексію українського Криму Російською Федерацією.

Раніше повідомлялося, що з початку анексії Криму Росією в 2014 році на територію півострова переселили півмільйона російських громадян. РФ веде цілеспрямовану політику щодо зміни демографічної структури Криму.

Крім цього, в Кремлі заявили, що Україна сама виключила переговори з РФ щодо забезпечення окупованого Криму водою. У президента РФ Володимира Путіна вважають, що здатні вирішити цю проблему без участі України.