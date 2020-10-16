Туреччина не визнає незаконну анексію Криму, - Ердоган

Туреччина не визнавала та не визнає незаконну анексію українського Криму Російською Федерацією. Анкара продовжить підтримувати кримсько-татарське населення півострову.

Таку заяву зробив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Стамбулі.

"Ми з Україною продовжимо надавати підтримку нашим кримсько-татарським братам, які є важливим елементом історичного та гуманітарного зв'язку між нашими країнами", - наголосив він.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ortak Basın Toplantısı https://t.co/1Qdvq7cmpt — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 16, 2020

Нагадаємо, під час зустрічі в Анкарі Ердоган запевнив Зеленського у готовності підтримати Кримську платформу та стати її активним учасником. Зеленський подякував за це турецькому лідерові.

Крім того, Зеленський та Ердоган за результатами зустрічі зробили спільну заяву. РБК-Україна зібрало головні тези українського та турецького лідерів.

Додамо, Україна і Туреччина перебувають на фінішній прямій щодо укладення угоди про зону вільної торгівлі. Очікується, що угода про ЗВТ буде підписана найближчим часом.