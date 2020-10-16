ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Туреччина не визнає незаконну анексію Криму, - Ердоган

Новость на русском → Стамбул, П'ятниця 16 жовтня 2020 20:40
Туреччина не визнає незаконну анексію Криму, - Ердоган Фото: Реджеп Таїп Ердоган (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Туреччина не визнавала та не визнає незаконну анексію українського Криму Російською Федерацією. Анкара продовжить підтримувати кримсько-татарське населення півострову.

Таку заяву зробив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Стамбулі.

"Ми з Україною продовжимо надавати підтримку нашим кримсько-татарським братам, які є важливим елементом історичного та гуманітарного зв'язку між нашими країнами", - наголосив він.

Нагадаємо, під час зустрічі в Анкарі Ердоган запевнив Зеленського у готовності підтримати Кримську платформу та стати її активним учасником. Зеленський подякував за це турецькому лідерові.

Крім того, Зеленський та Ердоган за результатами зустрічі зробили спільну заяву. РБК-Україна зібрало головні тези українського та турецького лідерів.

Додамо, Україна і Туреччина перебувають на фінішній прямій щодо укладення угоди про зону вільної торгівлі. Очікується, що угода про ЗВТ буде підписана найближчим часом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Крим Турция окупація Реджеп Тайіп Ердоган
NEWS
Україна та Туреччина підписали ряд угод про співпрацю в "оборонці"
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Україна та Туреччина підписали ряд угод про співпрацю в "оборонці"
DAILY
Внутрішня війна. Як ветеранам в Україні допомагають повернутися до мирного життя
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Внутрішня війна. Як ветеранам в Україні допомагають повернутися до мирного життя