Посли ЄС погодили санкції проти Лукашенка, - журналіст

Посли Європейського союзу сьогодні, 4 листопада, погодили введення санкцій проти невизнаного президент Білорусі Олександра Лукашенка. Разом з ним під санкції потраплять 14 білоруських чиновників.

Про це повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter.

До пакету санкцій входять замороження активів, а також заборона отримання віз.

Рішення європейських послів буде опубліковано в офіційному віснику ЄС у п'ятницю, 6 листопада.

Зазначимо, з 9 серпня у Білорусі тривають акції протесту проти Лукашенка. Його звинувачують у фальсифікації результатів президентських виборів. Крім того, білоруський режим звинувачують у порушенні прав людини через жорсткі розгони акцій протесту.

Нагадаємо, введення нових персональних санкцій проти Білорусі анонсував верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп.

Як писало видання AFP, в Євросоюзі вирішили внести до нового санкційного списку і Лукашенка.

Додамо, журналіст Йозвяк прогнозував, що рішення послів щодо санкцій буде ухвалено 6 листопада.