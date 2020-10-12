ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ЄС узгодив введення санкцій проти Лукашенка

Новость на русском → Люксембург, Понеділок 12 жовтня 2020 13:45
ЄС узгодив введення санкцій проти Лукашенка Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

У Євросоюзі прийняли рішення про введення санкцій проти президента Білорусі Олександра Лукашенка. Голови Міністерств закордонних справ країн ЄС погодили внесення Лукашенка до санкціонного списку.

Про це повідомляє AFP.

Офіційне рішення ще не опубліковано.

Зазначимо, що міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас перед зустріччю з європейськими колегами виступив за внесення Лукашенка у список санкцій ЄС.

"Я запропонував прокласти шлях до нового пакета санкцій, і Лукашенко повинен бути одним із людей у ​​цьому санкційному списку", - заявив він.

Нагадаємо, ЄС ввів у дію санкції проти Білорусі, у списку санкцій знаходяться 40 чиновників.

У зв'язку з цим, Білорусь підготувала відповідні санкції проти Євросоюзу.

Крім того, Міністерство закордонних справ Білорусі не бачить доцільності збереження дипломатичних відносин з Європейським Союзом, якщо й надалі будуть запроваджуватись санкції проти білоруської влади.

Також РБК-Україна писало, що Канада і Великобританія ввели санкції проти Лукашенка, його сина Віктора і ще дев'яти чиновників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Олександр Лукашенко Евросоюз Санкції
NEWS
Замість "нових облич": експерти розповіли, яких політиків хочуть українці
Уляна Безпалько, Анастасия Рокитна Замість "нових облич": експерти розповіли, яких політиків хочуть українці
DAILY
Попит на своїх: у кого більше шансів перемогти на місцевих виборах
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Попит на своїх: у кого більше шансів перемогти на місцевих виборах