Послы ЕС согласовали санкции против Лукашенко, - журналист

Послы Европейского союза сегодня, 4 ноября, согласовали введение санкций против непризнанного президент Беларуси Александра Лукашенко. Вместе с ним под санкции попадут 14 белорусских чиновников.

Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

В пакет санкций входят замораживание активов, а также запрет на получение виз.

Решение европейских послов будет опубликовано в официальном вестнике ЕС в пятницу, 6 ноября.

Отметим, с 9 августа в Беларуси продолжаются акции протеста против Лукашенко. Его обвиняют в фальсификации результатов президентских выборов. Кроме того, белорусский режим обвиняют в нарушении прав человека из-за жестких разгонов акций протеста.

Напомним, введение новых персональных санкций против Беларуси анонсировал верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп.

Как писало издание AFP, в Евросоюзе решили внести в новый санкционный список и Лукашенко.

Добавим, журналист Йозвяк прогнозировал, что решение послов по санкциям будет принято 6 ноября.