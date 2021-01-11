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Отримав другу дозу: Байден повністю вакцинувався від COVID-19

Новость на русском → США, Понеділок 11 січня 2021 21:21
Отримав другу дозу: Байден повністю вакцинувався від COVID-19 Фото: Джо Байден отримує щеплення від COVID-19 (facebook.com joebiden)
Автор: Дмитро Левицький

Обраний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден сьогодні, 11 січня, отримав друге щеплення від коронавірусу. Таким чином Байден завершив свою вакцинацію від COVID-19.

Процедура вакцинації Байдена транслювалася телеканалом ABC.

Байдена щеплювали вакциною від коронавірусу, яку розробили компанії Pfizer та BioNTech. Процес щеплення знову проходив публічно, щоб показати населенню безпечність вакцинації від коронавірусу.

Вакцинація Байдена від коронавірусу відбулася за тиждень до церемонії його інавгурації.

Нагадаємо, першу дозу COVID-вакцини Pfizer/BioNTech Байден отримав 21 грудня. Вакцинація відбувалася в одній з лікарень у штаті Делавер.

Як писало РБК-Україна, через тиждень після Байдена першу дозу вакцини від коронавірусу отримала майбутній віце-президент США Камала Харріс. Вона та її чоловік, на відміну від Байдена, отримали щеплення вакциною Moderna.

До цього від коронавірусу вакцинувався чинний віце-президент США Майк Пенс.

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