Майбутній віце-президент США Харріс вакцинувалася від COVID-19
Майбутній віце-президент Сполучених Штатів Америки Камала Харріс та її чоловік Дуг Емхофф сьогодні, 29 грудня, вакцинувалися від коронавірусу. Вони отримали дозу вакцини компанії Moderna.
Процес вакцинації транслювався у прямому ефірі, зокрема, телеканалом CBS News.
Вакцинація Харріс та її чоловіка проходила в Об'єднаному медичному центрі у Вашингтоні. Щеплення майбутньому віце-президенту зробила медсестра Патрисія Каммінгс.
"Це було легко та відносно безболісно", - сказала Харріс після завершення вакцинації.
"That was easy!"— CBS News (@CBSNews) December 29, 2020
Watch the moment Vice President-elect Kamala Harris received Moderna's COVID-19 vaccine shot https://t.co/yg45Mqjooe pic.twitter.com/I31J5MdDaH
Нагадаємо, минулого тижня щеплення від коронавірусу отримав обраний президент США Джо Байден. Байден вакцинувався препаратом, який розробили компанії Pfizer та BioNTech.
Крім того, днями раніше від коронавірусу вакцинувався чинний віце-президент США Майк Пенс.