Майбутній віце-президент США Харріс вакцинувалася від COVID-19

Майбутній віце-президент Сполучених Штатів Америки Камала Харріс та її чоловік Дуг Емхофф сьогодні, 29 грудня, вакцинувалися від коронавірусу. Вони отримали дозу вакцини компанії Moderna.

Процес вакцинації транслювався у прямому ефірі, зокрема, телеканалом CBS News.

Вакцинація Харріс та її чоловіка проходила в Об'єднаному медичному центрі у Вашингтоні. Щеплення майбутньому віце-президенту зробила медсестра Патрисія Каммінгс.

"Це було легко та відносно безболісно", - сказала Харріс після завершення вакцинації.

