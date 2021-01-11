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Получил вторую дозу: Байден полностью вакцинировался от COVID-19

Новина українською → США, Понедельник 11 января 2021 21:21
Получил вторую дозу: Байден полностью вакцинировался от COVID-19 Фото: Джо Байден получает прививку от COVID-19 (facebook.com joebiden)
Автор: Дмитрий Левицкий

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сегодня, 11 января, получил вторую прививку от коронавируса. Таким образом Байден завершил свою вакцинацию от COVID-19.

Процедура вакцинации Байдена транслировалась телеканалом ABC.

Байдена прививали вакциной от коронавируса, которую разработали в компании Pfizer и BioNTech. Процесс прививки снова проходил публично, чтобы показать населению безопасность вакцинации от коронавируса.

Вакцинация Байдена от коронавируса состоялась за неделю до церемонии его инаугурации.

Напомним, первую дозу COVID-вакцины Pfizer/BioNTech Байден получил 21 декабря. Вакцинация проходила в одной из больниц в штате Делавэр.

Как писало РБК-Украина, через неделю после Байдена первую дозу вакцины от коронавируса получила будущий вице-президент США Камала Харрис. Она и ее муж, в отличие от Байдена, получили прививку вакциной Moderna.

До этого от коронавируса вакцинировался действующий вице-президент США Майк Пенс.

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Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден вакцинация вакцина от коронавируса
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