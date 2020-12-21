ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Байден вакцинувався від коронавірусу

Новость на русском → США, Понеділок 21 грудня 2020 22:39
Байден вакцинувався від коронавірусу Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитро Левицький

Обраний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден отримав щеплення від коронавірусу. Процес вакцинування був публічним та транслювався онлайн.

Вакцинування Байдена транслював телеканал ABC News.

Так, 78-річний американський політик отримав вакцину від коронавірусу, розроблену компаніями Pfizer та BioNTech. Щеплення Байдену зробили в одній з лікарень у штаті Делавер.

"Немає про що турбуватися", - сказав Байден під час процедури.

Нагадаємо, минулої п'ятниці щеплення від коронавірусу зробив віце-президент США Майк Пенс. Процес його вакцинації також був публічним.

Крім того, у Білому домі розповіли, коли чинний президент США Дональд Трамп зробить щеплення від коронавірусу. Як зазначили в Білому домі, Трамп готовий вакцинуватися від коронавірусу, але тільки тоді, коли скажуть лікарі.

Зазначимо, майбутній віце-президент США Камала Харріс та її чоловік отримають щеплення від коронавірусу наступного тижня.

Додамо, вчора щеплення від коронавірусу отримав президент Ізраїлю Реувен Рівлін.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Сполучені Штати Америки Джозеф Байден медицина вакцина от коронавируса
NEWS
Ковалів покинула посаду заступника голови Офісу президента
Игорь Литвиненкоредактор стрічки новин Ковалів покинула посаду заступника голови Офісу президента
DAILY
Заплутані стосунки. Що відбувається між Зеленським і Коломойським
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Заплутані стосунки. Що відбувається між Зеленським і Коломойським