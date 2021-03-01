У Польщі третю хвилю пандемії пов'язують з "британським" штамом коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський заявив, що третя хвиля пандемії в країні значною мірою генерується "британським" штамом коронавірусу. Він зазначив, що ситуація з поширенням штаму вірусу з Великобританії погіршується.

Про це повідомляє TVN24.

"Насправді, ми вже потроху дізнаємося, що в першу чергу відповідає за третю фазу: мова йде про збільшення частки" британської "мутації", - заявив Недзельський. Міністр зазначив, що аналіз 77 зразків коронавірусу, отриманих від жителів Поморського воєводства в 60 випадках показав наявність "британської" мутації.