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У Польщі третю хвилю пандемії пов'язують з "британським" штамом коронавірусу

Автор: РБК-Україна

Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський заявив, що третя хвиля пандемії в країні значною мірою генерується "британським" штамом коронавірусу. Він зазначив, що ситуація з поширенням штаму вірусу з Великобританії погіршується.

Про це повідомляє TVN24.

"Насправді, ми вже потроху дізнаємося, що в першу чергу відповідає за третю фазу: мова йде про збільшення частки" британської "мутації", - заявив Недзельський.

Міністр зазначив, що аналіз 77 зразків коронавірусу, отриманих від жителів Поморського воєводства в 60 випадках показав наявність "британської" мутації.

Нагадаємо, 19 лютого Недзельський заявив, що в Польщі почалася третя хвиля коронавірусу.

Крім того, в Польщі заявили, що можуть ввести обмеження на кордонах з Чехією і Словаччиною у зв'язку зі зростанням захворюваності в цих країнах.

Додамо, що минулого тижня міністр охорони здоров'я Польщі заявив, що у Вармінсько-Мазурському воєводстві карантинні обмеження будуть посилені щонайменше на два тижні.

Також польський уряд запровадив обов'язковий 10-денний карантин для осіб, що в'їжджають "з південного напрямку".

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