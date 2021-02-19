Глава МОЗ Польщі заявив про третю хвилю коронавірусу в країні

Голова Міністерства охорони здоров’я Польщі Адам Недзєльський заявив, що в країні наразі спостерігається вже третя хвиля коронавірусу. Однак поки не можна спрогнозувати її масштаб.

"Абсолютно точно ми вже маємо третю хвилю. Це не те, що чекає нас у майбутньому. У нас вже третя хвиля. Питання в тому, якого масштабу вона буде" - підкреслив Недзєльський.

На запитання, чи має уряд оцінки того, як може виглядати ця третя хвиля найближчим часом, він пояснив, що розвиток пандемії зумовлений двома критичними факторами, і найважливішим є поширення так званої "британської мутації".

"Друга річ є дещо менш конкретною, оскільки мова йде про певну соціальну дисципліну", - сказав він.

Зазначимо, загалом у Польщі виявили 1,5 млн випадків коронавірусу, з них за минулу добу заразились 8 777 осіб. Крім того, за весь час в країні зафіксували 241 летальний випадок.