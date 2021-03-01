UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Польше третью волну пандемии связывают с "британским" штаммом коронавируса

Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что третья волна пандемии в стране в значительной степени генерируется "британским" штаммом коронавируса. Он отметил, что ситуация с распространением штамма вируса из Великобритании ухудшается.

Об этом сообщает TVN24.

"На самом деле, мы уже понемногу узнаем, что в первую очередь отвечает за третью фазу: речь идет об увеличении доли" британской "мутации", - заявил Недзельский.

Министр отметил, что анализ 77 образцов коронавируса, полученных от жителей Поморского воеводства в 60 случаях показал наличие "британской" мутации.

Напомним, 19 февраля Недзельский заявил, что в Польше началась третья волна коронавируса.

Кроме того, в Польше заявили, что могут ввести ограничения на границах с Чехией и Словакией у связи с ростом заболеваемости в этих странах.

Добавим, что на прошлой неделе министр здравоохранения Польши заявил, что в Варминьско-Мазурском воеводстве карантинные ограничения будут ужесточены по меньшей мере на две недели.

Также польское правительство ввело обязательный 10-дневный карантин для лиц, въезжающих "с южного направления".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ПольшаКоронавирус
Читайте также
В Японии испортилось более 1 тысячи доз COVID-вакцины Pfizer
Киев неизбежно будет в "оранжевой" зоне карантина, - Рубан
Прогноз погоды