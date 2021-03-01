В Польше третью волну пандемии связывают с "британским" штаммом коронавируса

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что третья волна пандемии в стране в значительной степени генерируется "британским" штаммом коронавируса. Он отметил, что ситуация с распространением штамма вируса из Великобритании ухудшается.

Об этом сообщает TVN24.

"На самом деле, мы уже понемногу узнаем, что в первую очередь отвечает за третью фазу: речь идет об увеличении доли" британской "мутации", - заявил Недзельский. Министр отметил, что анализ 77 образцов коронавируса, полученных от жителей Поморского воеводства в 60 случаях показал наличие "британской" мутации.