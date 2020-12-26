Пандемія коронавірусу не буде останньою для людства, - ВООЗ

Поточна пандемія коронавірусу не стане останньою для людства. З-за цього країнам потрібно зміцнювати системи охорони здоров'я.

Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус.

Він зазначив, що пандемія коронавірусу показала неготовність систем охорони здоров'я до такої проблеми, про що говорилося в різних звітах у попередні роки. Тепер, щоб уникнути такої ситуації, необхідно добре зміцнити охорону здоров'я в кожній країні.

"Історія говорить нам, що нинішня пандемія не буде останньою і що епідемії є життєвою реальністю. Країнам необхідно будувати потужні системи охорони здоров'я і реагування на надзвичайні ситуації", - сказав Гебреисус.

Сьогодні повідомлялося, що у світі зафіксовано вже понад 80 мільйонів випадків зараження коронавірусом. З них майже 29 мільйонів в США та Індії. У трійці також Бразилія.

Також, в суботу стало відомо про перші випадки нового штаму COVID-19, який раніше виявили у Великобританії, виявили на території Іспанії та Швеції. зокрема, в Мадриді мутація коронавіруса підтвердилася у чотирьох осіб.