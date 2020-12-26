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У світі вже більше 80 мільйонів випадків зараження коронавірусом

Новость на русском → Світ, Субота 26 грудня 2020 19:44
У світі вже більше 80 мільйонів випадків зараження коронавірусом Фото: люди в масках в трамваї (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

У світі зафіксовано вже понад 80 мільйонів випадків зараження коронавірусом. З них майже 29 мільйонів в США та Індії.

Про це свідчать дані університету Джона Хопкінса.

Найбільше випадків за час пандемії в США - 18,8 мільйона, на другому місці Індія - 10,2 мільйона, на третьому Бразилія - майже 7,5 мільйона випадків.

Більше мільйона випадків зараження у світі мають 18 країн. Серед них і Україна з 1,05 мільйона випадків.

Також від коронавіруса в світі померли 1,75 мільйона чоловік.

Нагадаємо, на ранок 26 грудня виявлено ще 7 709 нових випадків коронавірусу в Україні. При цьому одужали понад 5 000 пацієнтів.

Крім цього, перші випадки нового штаму COVID-19, який раніше виявили у Великобританії, виявили на території Іспанії і Швеції. зокрема, в Мадриді мутація коронавіруса підтвердилася у чотирьох осіб.

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