Перші випадки нового штаму COVID-19 виявили в Іспанії та Швеції

Перші випадки нового штаму COVID-19, який раніше було зафіксовано у Великобританії, виявили на території Іспанії і Швеції. Зокрема, в Мадриді мутація коронавірусу підтвердилася у чотирьох осіб.

Про це повідомляє El Pais.

Повідомляється, що не менше чотирьох випадків підтвердили в Мадриді, також перевіряються зразки ще трьох осіб з підозрою.

"Пацієнти в нормальному стані. Ми знаємо, що цей новий штам більш заразний, але не посилює хворобу", - заявив заступник міністра охорони здоров'я Іспанії Антоніо Сапатеро.

Також повідомляється, що троє хворих - це батько, мати і сестра молодого чоловіка, який прибув у четвер з Британії. При цьому про наявність нового штаму у нього невідомо.

У той же час Міністерство охорони здоров'я Швеції заявляє про перший випадок нового COVID-19. Як пише Reuters, чоловік прибув з Британії і здав позитивний тест.

За словами представника міністерства Сари Байфорс, після прибуття до Швеції чоловік знаходиться в ізоляції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції підтвердили перший випадок зараження новим штамом, у зараженого легка форма захворювання.

Крім того, в Японії виявили випадки зараження новим типом COVID-19.