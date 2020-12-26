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Пандемия коронавируса не будет последней для человечества, - ВОЗ

Новина українською → Женева, Суббота 26 декабря 2020 21:58
Пандемия коронавируса не будет последней для человечества, - ВОЗ Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Текущая пандемия коронавируса не станет последней для человечества. Из-за этого странам нужно укреплять системы здравоохранения.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

Он отметил, что пандемия коронавируса показала неготовность систем здравоохранения к такой проблеме, о чем говорилось в различных отчетах в предыдущие годы. Теперь, чтобы избежать такой же ситуации, необходимо хорошо укрепить здравоохранение в каждой стране.

"История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью. Странам необходимо строить мощные системы здравоохранения и реагирования на чрезвычайные ситуации", - сказал Гебреисус.

Сегодня сообщалось, что в мире зафиксировано уже более 80 миллионов случаев заражения коронавирусом. Из них почти 29 миллионов в США и Индии. В тройке также Бразилия.

Также, в субботу стало известно о первых случаях нового штамма COVID-19, который ранее выявили в Великобритании, обнаружили на территории Испании и Швеции. В частности, в Мадриде мутация коронавируса подтвердилась у четырех человек.

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