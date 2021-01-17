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В Конгрессе США начали расследование провалов разведки при штурме Капитолия

Новина українською → Вашингтон, Воскресенье 17 января 2021 03:41
В Конгрессе США начали расследование провалов разведки при штурме Капитолия Фото: штурм Капитолия (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Главы четырех комитетов Палаты представителей Конгресса США направили письмо директору ФБР Кристоферу Рэю и руководителям других федеральных агентств с просьбой предоставить информацию о сбоях в работе разведки и обеспечении безопасности, которые привели к беспорядкам в здании Капитолия 6 января. Подписанты требуют предоставить им документы и брифинги о том, что предшествовало беспорядкам.

Об этом сообщает телеканал CNBC.

Главы четырех комитетов обозначили три основных направления своего будущего расследования. Во-первых, они намерены выяснить, что было известно разведке и правоохранительным органам до, во время и после нападения, а также сыграли ли в этом роль какие-либо иностранные государства. Во-вторых, глав комитетов интересует, участвовали ли в беспорядках лица, обладающие или обладавшие в прошлом допуском к секретной информации. Третий аспект расследования - политика правительства в ответ на нападение.

6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновение сторонников Трампа в помещение Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

Протестующие пошли на штурм здания Конгресса, где проходило заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах президента Джо Байдена. В итоге протестующие ворвались в зал заседаний Сената Соединенных Штатов.

По данным источников агентства Reuters, действующий президент США Дональд Трамп собирался штурмовать Капитолий вместе с митингующими. Но его отговорили от таких планов.

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Врей заявил, что правоохранители уже арестовали более 100 участников беспорядков в США.

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