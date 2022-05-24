Залишиться загрозою для Європи. У Польщі не вірять у "перетворення" РФ

Очільник польського МЗС не вірить у миттєве перетворення Росії на мирну державу після припинення вогню в Україні. Дипломат визнав, що побоюється вторгнення російських військ до Польщі чи іншої країни східного флангу НАТО.

"Думка про те, що Росія зміниться негайно після узгодження режиму вогню, є мрією. Вона залишатиметься загрозою миру в Європі", – заявив Рау.

Заради європейської безпеки Польща та Німеччина, на думку міністра, зобов'язані докласти зусиль для "стратегічної поразки" РФ. Нею стане відновлення Україною контролю над всією визнаної світом території.

Раніше президент Зеленський назвав звільнення захоплених після 24 лютого територій умовою до відновлення перемовин із РФ. Фінальна угода, на його думку, повинна бути узгоджена двома президентами.