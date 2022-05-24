Зеленський назвав умову повернення до переговорів із РФ

Україна повернеться до перемовин із агресором після звільнення захоплених територій. Президент Володимир Зеленський озвучив цю позицію в інтерв'ю японському ТБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK .

Глава держави заявив, що перемогою для українців буде повернення окупованих територій. Зеленський наголосив на українській належності Криму та Донбасу, але наразі бачить головне завдання у звільненні захоплених за 3 місяці районів.

"Боремося за себе, щоб ми дійшли як мінімум до 24 лютого. А потім ми ще раз пропонуємо сідати за стіл перемовин і домовлятися про мир, про припинення війни і про повернення наших територій", – заявив він.

Раніше президент Зеленський оголосив про готовність вести переговори щодо припинення війни з РФ. Єдиним можливим співрозмовником у цьому питанні він назвав Володимира Путіна.