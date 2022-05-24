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Останется угрозой для Европы. В Польше не верят в "превращение" РФ

Фото: Збигнев Рау (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Даже после прекращения огня на территории Украины Россия останется угрозой миру на континенте. Такое мнение министр иностранных дел Польши Збигнев Рау озвучил на встрече с немецкой коллегой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Глава польского МИД не верит в мгновенное превращение России в мирное государство после прекращения огня в Украине. Дипломат признал, что опасается вторжения российских войск в Польшу либо другую страну восточного фланга НАТО.

"Мнение о том, что Россия изменится немедленно после согласования режима огня, является мечтой. Она будет оставаться угрозой миру в Европе", – заявил Рау.

Ради европейской безопасности Польша и Германия, по мнению министра, обязаны приложить усилия для "стратегического поражения" РФ. Им станет восстановление Украиной контроля за всей признанной миром территорией.

Ранее президент Зеленский назвал освобождение захваченных после 24 февраля территорий условием к возобновлению переговоров с РФ. Финальное соглашение, по его мнению, должно быть согласовано двумя президентами.

К слову, президент Польши Дуда исключил успех давления Запада на Киев ради уступок РФ.

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