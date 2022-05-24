Останется угрозой для Европы. В Польше не верят в "превращение" РФ

Глава польского МИД не верит в мгновенное превращение России в мирное государство после прекращения огня в Украине. Дипломат признал, что опасается вторжения российских войск в Польшу либо другую страну восточного фланга НАТО.

"Мнение о том, что Россия изменится немедленно после согласования режима огня, является мечтой. Она будет оставаться угрозой миру в Европе", – заявил Рау.

Ради европейской безопасности Польша и Германия, по мнению министра, обязаны приложить усилия для "стратегического поражения" РФ. Им станет восстановление Украиной контроля за всей признанной миром территорией.

Ранее президент Зеленский назвал освобождение захваченных после 24 февраля территорий условием к возобновлению переговоров с РФ. Финальное соглашение, по его мнению, должно быть согласовано двумя президентами.