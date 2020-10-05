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Оголошено лауреатів Нобелівської премії з медицини

Новость на русском → Женева, Понеділок 05 жовтня 2020 12:36
Оголошено лауреатів Нобелівської премії з медицини Фото: Нобелівська премія (facebook.com/nobelprize)
Автор: Анастасия Рокитна

Черговий Нобелівський тиждень відкрився в понеділок у шведській столиці. Названо імена лауреатів премії в галузі фізіології та медицини.

Про це повідомляє прес-служба комітету.

Премію отримують Харві Дж. Альтер, Майкл Хоутон і Чарльз Райс за відкриття вірусу гепатиту С.

Також 6 жовтня буде оголошено про рішення Нобелівського комітету з фізики, 7 жовтня - з хімії, 8 жовтня - з літератури, а 9 жовтня в Осло назвуть лауреата премії миру.

Володар премії з економіки пам'яті Альфреда Нобеля, заснованої Державним банком Швеції в 1968 році, визначиться 12 жовтня.

Лауреатами Нобелівської премії 2019 року з фізіології і медицини стали американці Вільям Келін і Грегг Семенця, а також британець Пітер Реткліфф за відкриття механізму чутливості клітин до кисню та їх адаптації до його нестачі. Вчені створили основу для розуміння того, як рівень кисню впливає на клітинний метаболізм і фізіологічні функції. Відкриття лауреатів допомагає зрозуміти процеси, що відбуваються при фізичному навантаженні, а також при недокрів'ї та інсульті, коли клітини відчувають нестачу кисню.

Нагадаємо, церемонію вручення Нобелівської премії проведуть у новому форматі.

Директор Фонду Нобеля Ларс Хайкенстен в липні заявив, що оголошення переможців відбудеться з 5 по 12 грудня.

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