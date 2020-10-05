Оголошено лауреатів Нобелівської премії з медицини

Черговий Нобелівський тиждень відкрився в понеділок у шведській столиці. Названо імена лауреатів премії в галузі фізіології та медицини.

Про це повідомляє прес-служба комітету.

Премію отримують Харві Дж. Альтер, Майкл Хоутон і Чарльз Райс за відкриття вірусу гепатиту С.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020

Також 6 жовтня буде оголошено про рішення Нобелівського комітету з фізики, 7 жовтня - з хімії, 8 жовтня - з літератури, а 9 жовтня в Осло назвуть лауреата премії миру.

Володар премії з економіки пам'яті Альфреда Нобеля, заснованої Державним банком Швеції в 1968 році, визначиться 12 жовтня.

Лауреатами Нобелівської премії 2019 року з фізіології і медицини стали американці Вільям Келін і Грегг Семенця, а також британець Пітер Реткліфф за відкриття механізму чутливості клітин до кисню та їх адаптації до його нестачі. Вчені створили основу для розуміння того, як рівень кисню впливає на клітинний метаболізм і фізіологічні функції. Відкриття лауреатів допомагає зрозуміти процеси, що відбуваються при фізичному навантаженні, а також при недокрів'ї та інсульті, коли клітини відчувають нестачу кисню.

Нагадаємо, церемонію вручення Нобелівської премії проведуть у новому форматі.

Директор Фонду Нобеля Ларс Хайкенстен в липні заявив, що оголошення переможців відбудеться з 5 по 12 грудня.