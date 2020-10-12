Оголошено лауреатів Нобелівської премії миру по економіці

Нобелівський комітет по економіці при Шведській королівській академії наук назвав імена лауреатів Нобелівської премії по економіці. Список претендентів до кінця тримався в таємниці.

Про це повідомляє прес-служба Нобелівського комітету.

Премія присуджена американцям Полу Мілгром і Роберту Вілсону - за розвиток теорії аукціонів.

Нащадки засновника премії цю номінацію не підтримують. На думку доктора юриспруденції Петера Нобеля, вона не відповідає духу і букві заповіту шведського хіміка і винахідника, листи якого свідчать про те, що він не любив економістів.

Голова "Товариства родини Нобелів" Томас Тюден вважає, що лауреата цієї премії треба було б оголошувати і вручати йому нагороду окремо від переможців у номінаціях, перелічених у заповіті.

Нагадаємо, в цьому році Нобелівську премію миру отримала Всесвітня продовольча програма.

Також Нобелівську премію з літератури отримала американська поетеса Луїза Глюк.

У цьому році Нобелівську премію з хімії отримали Еммануель Шарпантьє і Дженніфер А. Дудна.