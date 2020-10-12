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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

Автор: Анастасия Рокитна

Нобелевский комитет по экономике при Шведской королевской академии наук назвал имена лауреатов Нобелевской премии по экономике. Список претендентов до конца держался в тайне.

Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

Премия присуждена американцам Полу Милгрому и Роберту Уилсону - за развитие теории аукционов.

Потомки основателя премии данную номинацию не поддерживают. По мнению доктора юриспруденции Петера Нобеля, она не соответствует духу и букве завещания шведского химика и изобретателя, письма которого свидетельствуют о том, что он не любил экономистов.

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Глава "Общества семьи Нобелей" Томас Тюден полагает, что лауреата этой премии следовало бы объявлять и вручать ему награду отдельно от победителей в номинациях, перечисленных в завещании.

Напомним, в этому году Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа.

Также Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк.

В этому году Нобелевскую премию по химии получили Эммануэль Шарпантье и Дженнифер А. Дудна.

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Новости Украины экономикаНобелевская премия