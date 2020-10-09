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Оголошено лауреата Нобелівської премії миру

Новость на русском → Осло, П'ятниця 09 жовтня 2020 12:02
Оголошено лауреата Нобелівської премії миру Фото: Нобелівська премія (Alexander Mahmoud)
Автор: Анастасия Рокитна

Норвезький нобелівський комітет оголосив в Осло лауреата Нобелівської премії миру за 2020 рік. Лауреати будуть запрошені на церемонію нагородження в наступному році.

Про це повідомляє прес-служба Нобелівського комітету.

В цьому році премію отримала Всесвітня продовольча програма (ВПП).

Організація отримала премію за боротьбу з голодом.

На премію світу претендували 211 осіб та 107 організацій, а загальна кількість кандидатів становила 318, це число - одне з найбільших в історії нагороди.

Премія миру, згідно із заповітом Альфреда Нобеля, присуджується "особі, яка досягла найбільших успіхів, або зробила більше за інших у справі згуртування народів і скорочення чисельності діючих армій, а також за проведення мирних конгресів і привернення до них уваги".

В 2019 році нагороду присудили прем'єр-міністру Ефіопії Абий Ахмеду за його зусилля щодо досягнення миру і міжнародного співробітництва.

Нагадаємо, Нобелівську премію з літератури отримала американська поетеса Луїза Глюк.

У цьому році Нобелівську премію з хімії отримали Еммануель Шарпантьє і Дженніфер А. Дудна.

Крім того, премію в області фізіології і медицини отримали Харві Дж. Альтер, Майкл Хоутон і Чарльз Райс.

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