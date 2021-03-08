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NYT: США планують влаштувати конференцію за участю "Талібану"

Автор: Даша Харченко

Держсекретар США Ентоні Блінкен запропонував скликати конференцію під егідою ООН для формування афганського уряду разом з представниками "Талібану". Конференція, повинна бути скликана в Туреччині.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на лист президенту Афганістану Ашрафу Гані.

Конференція, за пропозицією Блінкена, повинна пройти за участю представників США, Росії, Китаю, Пакистану, Ірану та Індії.

Блінкен також описав плани з репрезентації талібів в новому уряді, зміни Конституції Саудівської Аравії. Плани також передбачають проведення виборів після формування тимчасового уряду.

Джерела NYT підтвердили, що лист було доставлено Гані спеціальним представником США по Афганістану Халілзад Залмай.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати переглянуть мирну угоду, досягнуту з талібами при адміністрації 45-го президента Дональда Трампа. США, зокрема, планують зробити оцінку того, чи виконував Талібан свої зобов'язання щодо розриву зв'язків з терористичними групами.

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Новини України ТалібанСполучені Штати АмерикиАфганистан
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