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Байден має намір переглянути угоди Трампа з талібами

Новость на русском → Субота 23 січня 2021 01:04
Байден має намір переглянути угоди Трампа з талібами Фото: Джо Байден (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Сполучені Штати переглянуть мирну угоду, досягнуту з талібами при адміністрації 45-го президента Дональда Трампа. США, зокрема, планують зробити оцінку того, чи виконував Талібан свої зобов'язання щодо розриву зв'язків з терористичними групами.

Про це повідомляє Al Arabiya.

Заяву щодо перегляду мирної угоди зробив радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван. Він сказав це в ході розмови з радником президента Афганістану Хамдуллой Мохибом.

"США проведуть оцінку, чи виконував Талібан свої зобов'язання щодо розриву зв'язків з терористичними групами, скорочення насильства в Афганістані та участі в конструктивних переговорах з урядом і іншими зацікавленими сторонами", - говоритса в заяві.

Також Салліван підкреслив, що США підтримають мирний процес у прагненні домогтися "міцного і справедливого політичного врегулювання і постійне припинення вогню".

Раніше США закликали американських громадян покинути територію Афганістану. В країні останнім часом фіксують збільшення терористичних атак.

РБК-Україна писало, що США заявили про виведення військ з Афганістану. На території країни залишаться 2,5 тисячі американських військових.

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